Weinheim – Mobile Tafel hält erstmals in Weinheim – Am Freitag, 8. November, am DRK-Quartier in der Weststadt schon zum Einkauf für einen symbolischen Preis

Weinheim/Rhein-Neckar-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue Tafelmobil des DRK-Kreis Verbandes Mannheim wird am Freitag, 8. November, 10 Uhr, erstmals auch in Weinheim anhalten und Lebensmittel an bedürftige Menschen zu einem symbolischen Preis verkaufen. In Weinheim ist der Standort dann jeden Freitag am DRK-Quartier in der Breslauer Straße – allerdings zielt das Angebot in Weinheim ganz klar auf ältere Menschen und Senioren, also „Ü60“. Das hängt auch damit zusammen, dass die Weinheimer „alwine Stiftung – in Würde altern“ zu den wesentlichen Unterstützern gehört. Die Ausgabezeit für die Kundschaft ist von 10 Uhr bis 13 Uhr vorgesehen. Wer zu der bedürftigen Personengruppe gehört, kann am Freitag gleich seinen ersten Einkauf tätigen und dabei mit den Akteuren des DRK, der Stadt und der Stiftung ins Gespräch kommen. Berechtigt sind Menschen, die von Armut betroffen sind, staatliche Sozialleistungen erhalten, ein geringes Einkommen haben oder sich in einer finanziellen Notlage befinden.

Die Mitarbeitenden stehen für Fragen zur Verfügung und stellen das Tafelmobil gerne von innen und außen vor. Das Tafelmobil in Form eines Marktwagens hält einmal pro Woche in den beteiligten Gemeinden oder Städten einen „Markttag” ab, bei dem Lebensmittel zu einem symbolischen Preis an Bedürftige verkauft werden. So ergänzt das Tafelmobil die bereits bestehenden Tafelstandorte und erspart vielen Menschen lange und kostenpflichtige Anfahrtswege. Es wird durch viele Ehrenamtliche unterstützt, die nicht nur Lebensmittel nachhaltig verteilen, sondern auch einen wichtigen sozialen Beitrag in ihren Kommunen leisten. Der DRK-Kreisverband Mannheim e.V. ist Träger des Tafelmobils, das durch die jeweiligen Kommunen, die „Dietmar Hopp Stiftung“ sowie in Weinheim durch die „alwine Stiftung – in Würde altern“ unterstützt wird.

Die aktuellen Standorte finden findet man unter https://www.drkmannheim.de/angebote/tafel/tafelmobil.html