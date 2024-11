Weinheim – Das Schloss wird aufgehübscht

Weinheim/Rhein-Neckar-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das neue Tafelmobil des DRK-Kreis Verbandes Mannheim wird am Freitag, 8. November, 10 Uhr, erstmals auch in Weinheim anhalten und Lebensmittel an bedürftige Menschen zu einem symbolischen Preis verkaufen. In Weinheim ist der Standort dann jeden Freitag am DRK-Quartier in der Breslauer Straße – allerdings zielt das Angebot in Weinheim ganz klar auf ... Mehr lesen »