Weinheim – Aufgerissener Dieseltank sorgt für Nachteinsatz der Weinheimer Feuerwehr

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Dienstag rückte die Feuerwehr gegen 2:45 Uhr in die Hertzstraße alarmiert. Die Zugmaschine eines Sattelzugs hatte sich den Dieseltank aufgerissen. Die Weinheimer Feuerwehr kümmerte sich um den auslaufenden Kraftstoff. Die Zugmaschine eines Sattelzugs riss sich in der Nacht auf Dienstag den Dieseltank auf. Durch das Leck drückte sich der Kraftstoff aus dem Tank und breitete sich aus. Daher wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit dem Hilfeleistungszug gegen 2:45 Uhr in die Hertzstraße gerufen, um den Einsatz an einer Spedition zu übernehmen. Bei Ankunft der Feuerwehr hatte sich bereits eine größere Menge Diesel um die Zugmaschine ausgebreitet. Daher stellten die Einsatzkräfte zunächst den Brandschutz sicher und begangen, den Kraftstoff aufzufangen. Parallel dazu wurde versucht, die Leckage abzudichten. Der bereits ausgelaufene Diesel wurde mit Ölbindemittel gebunden. Damit die technische Hilfeleistung sicher durchgeführt werden konnte, wurde die Einsatzstelle gemeinsam mit der Polizei ausgeleuchtet und großflächig ausgeleuchtet. Mit einer pneumatischen Pumpe wurde der noch verbliebene Kraftstoff aus dem beschädigten Tank in bereitgestellte Fässer umgepumpt. Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim übergeben werden.

Bild: Feuerwehr Weinheim

Text: Ralf Mittelbach