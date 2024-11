Speyer – Wasserzapfstellen des Speyerer Friedhofs gehen in die Winterpause

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 30-jähriger Mann am Montagabend in Reilingen einen Verkehrsunfall, bei dem beträchtlicher Sachschaden entstand. Der Mann war gegen 20.20 Uhr mit seinem Fiat auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Dabei stieß er beim Vorbeifahren zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, ... Mehr lesen »