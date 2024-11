Schifferstadt – Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer und verletzter E-Scooter Fahrerin

Schifferstadt/Rhein-pfalz-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.11.2024 kam es in der Speyerer Straße gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin aus Schifferstadt und einem 57-jährigen Fahrradfahrer aus Mutterstadt. Der genaue Unfallhergang konnte bisher nicht ermittelt werden, da beide Unfallbeteiligte aufgrund ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden mussten. Ein unabhängiger Zeuge schilderte, dass beide Verkehrsteilnehmer die Speyer Straße in entgegengesetzter Richtung auf demselben Radweg befuhren und aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen sind. Der Fahrradfahrer, welcher keinen Helm trug, hatte bei Eintreffen der Einsatzkräfte eine blutende Wunde am Hinterkopf und das 16-jährige Mädchen klagte über Schmerzen am linken Knie und im Gesicht. Zu den Verletzungen am Kopf des Radfahrers wäre es bei dem Tragen eines Fahrradhelmes möglicherweise nicht gekommen, weshalb die Polizei grundsätzlich rät, einen solchen zu nutzen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 495-0 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

