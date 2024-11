Schifferstadt – Seniorenausflug nach Mainz

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montag, 9. Dezember 2024 organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Seniorenausflug nach Mainz. Nach unserer Ankunft nehmen wir an einer etwa einstündigen Stadtrundfahrt mit der Gutenberg Express Bahn teil. Wir fahren durch schmale Gassen, betrachten schöne Bürgerhäuser und werden bequem zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt gefahren. Im Anschluss werden wir den Weihnachtsmarkt vor der Kulisse des 1.000-jährigen Martinsdoms besuchen. Funkelnde Lichter, weihnachtliche Leckereien und besonderes Kunsthandwerk erwarten uns. Neben Schlemmen und Schlendern bleibt genügend Zeit, um letzte Weihnachtspräsente in der Altstadt zu kaufen. Abfahrt ist um 09:15 Uhr am Bahnhof Süd, 09:20 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und um 09:30 Uhr am Rathaus. Die Rückkunft ist für 18:00 Uhr geplant. Der Reisepreis beträgt 29,00 € pro Person. Anmeldungen sind bis zum 29. November 2024 bei der Stadtverwaltung bei Frau Sguinzo-Markgraf in Zimmer 5 (Montag – Freitag 9 Uhr bis 12 Uhr) möglich. Gerne auch telefonisch unter 06235 44318 oder per E-Mail: senioren@schifferstadt.de

