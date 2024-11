Rhein-Pfalz-Kreis – Fahrzeugvollbrand auf der A65 zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim

A65 – Rhein-Pfalz-Kreis – Gemarkung Dannstadt-Schauernheim – Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, den 04.11.2024 gegen 14:50 Uhr kam es auf der A 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim zu einem Vollbrand eines Pkws.

Der 65-jährige Fahrer gab an, dass zuvor während der Fahrt plötzlich der Motorraum in Brand geriet. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Der Hyundai brannte jedoch vollständig aus. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen ca. eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde gegen 15:45 Uhr aufgehoben und der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Quelle Polizeiautobahn Ruchheim / Foto MRN-News

