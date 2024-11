Mannheim – Vesperkirche: Einladung zur Mitwirkung. Neu: Online-Anmeldung vom 18. bis zum 22. November möglich

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum mittlerweile 28. Mal öffnet die Mannheimer Vesperkirche vom 12. Januar bis zum 9. Februar 2025 ihre Türen in der Citykirche Konkordien und lädt Bedürftige täglich ein, an einem warmen Mittagessen teilzuhaben, eine Tasse Kaffee zu genießen und für den Abend einen Vesperbeutel mitzunehmen. Neben Speisen bietet die Vesperkirche ihren Gästen auch Beratungen, medizinische Hilfe, warme Kleidung, gemeinsames Singen mit dem Vesperkirchen-Chor, seelsorgerliche Begleitung und vor allem Wärme und Geborgenheit für ein paar Stunden.

Jede helfende Hand zählt

Unter dem Motto „Menschenskind!“ ermutigt das Vesperkirchenteam dazu, Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit offenen Armen zu begegnen. Die beiden Pfarrerinnen Anne Ressel und Ilka Sobottke laden engagierte Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich in der Gemeinschaft der Vesperkirche zu beteiligen und die Gäste gemeinsam mit einem engagierten Team von Ehrenamtlichen zu unterstützen. Ob als Einzelperson, im Team, mit Familie oder Freunden – jede helfende Hand wird benötigt.

Die Anmeldung zur ehrenamtlichen Mitarbeit ist vom 18. bis zum 22. November 2024 sowohl telefonisch als auch online möglich. Das Anmeldetelefon (0621/28000-119) ist täglich von 9 bis 13 Uhr besetzt, und die Online-Anmeldung startet am 18. November um 9 Uhr und endet am 22. November um 13 Uhr unter www.vesperkirche-mannheim.de. Für die Mitarbeitenden stehen verschiedene Einsatzbereiche zur Auswahl: ob beim Bedienen, bei der Essens- oder Getränkeausgabe, in der Vorbereitung der Vesperbeutel oder in der Spülküche. Die Einsatzzeiten sind täglich von 10 Uhr bis 14:30 Uhr, wobei der Tag mit einer gemeinsamen Andacht endet.

Einführungsabende für neue ehrenamtliche Mitarbeitende

Für alle neuen Ehrenamtlichen ist die Teilnahme an einem der Einführungsabende erforderlich. Diese finden am Mittwoch, den 11. Dezember um 18 Uhr sowie am Montag, den 16. Dezember um 19:30 Uhr in der Konkordienkirche statt.

Die 28. Mannheimer Vesperkirche beginnt am 12. Januar 2025 um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und endet am 9. Februar 2025. Die durch Spenden finanzierte Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk Mannheim. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de, Foto: Alexander Kästel. (JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim