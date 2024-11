Mannheim – Dreiste Diebe fliehen mit Autos – Polizei sucht Zeugen

Mannheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Montag stahl eine Diebesgruppe eine bislang unbekannte Menge an Waren aus einem Supermarkt im Rheingauer Ring. Die mindestens sechs Männer und Frauen beluden im Laden ihre Einkaufswagen mit zahlreichen Artikeln. Dann flohen sie über eine Notausgangstür und verluden die Waren in zwei bereitstehende Autos. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den dreisten Diebstahl und stellte sich vor eines der Autos. Der Fahrer zeigte jedoch wenig Skrupel und fuhr trotzdem los. Im Vorbeifahren wurde der 29-jährige Mitarbeiter von dem Fluchtauto am Knie erfasst. Er wurde leicht verletzt. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen VW Passat mit rumänischer Zulassung und einen Kombi, möglicherweise vom Hersteller Renault, mit deutschem Kennzeichen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim dortigen Polizeirevier unter der Telefonnummer 0621/ 84497-0 zu melden.