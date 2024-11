Ludwigshafen – Roller gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 03.11.2024, 20 Uhr, bis zum 04.11.2024, 11 Uhr, stahlen Unbekannte einen blau/silberfarbenen Roller in der Dagobertstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu schützen:

– Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in einem verschlossenen Raum ab. Wenn Sie Ihr Zweirad im Freien abstellen müssen, suchen Sie eine belebte Gegend und einen gut beleuchteten Abstellplatz.

– Sichern Sie Ihr Fahrzeug mit einem stabilen Schloss. Den besten Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Achten Sie

beim Kauf auf eine gute Qualität.

– Schließen Sie Ihr Zweirad an einem festen Gegenstand an. Stellen Sie hierbei sicher, dass das Fahrzeug nicht einfach weggehoben werden kann.

– Auch elektrische Sicherungen, wie eine Wegfahrsperre oder eine Diebstahlwarnanlage, können ihr Fahrzeug vor Diebstahl schützen.

– Mit einem GPS-Tracker können Sie im Falle eines Diebstahls ihr Zweirad orten. Wichtig: Machen Sie sich nicht alleine auf die Suche, sondern verständigen Sie im Falle eines Diebstahls immer die Polizei!

Weitere Informationen zum Thema sowie den Info-Flyer “Räder richtig sichern” finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/