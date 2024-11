Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, setzt am

Dienstag, 12. November 2024, 16 Uhr, seine Reihe "Die hörbare

Welt. Konzert mit Ausstellungsbesuch" fort. Gestaltet wird das

Nachmittagskonzert von der Cellistin Eena Yoon und dem

Pianisten Joo-Young Kim. Zur Aufführung kommen

Cellosonaten von Claude Debussy und Johannes Brahms sowie

ein Arrangement für Cello und Klavier von Buxton Orr aus der

Oper "Carmen" von Georges Bizet. Ein Besuch der aktuellen

Ausstellung "Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur" im

Ernst-Bloch-Zentrum ist vor oder nach dem Konzert möglich.

Der Eintritt (für Konzert und Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro,

ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen

Musikgesellschaft ist der Eintritt frei. Reservierungen sind unter

der E-Mail anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621

504-2202 möglich.

Eena Yoon ist eine einundzwanzigjährige Cellistin, die aus

Toronto, Kanada, stammt. Ihre Leidenschaft für die Musik

begann im Alter von drei Jahren, als sie ihre Musikkarriere mit

dem Klavierlernen begann. Mit sieben Jahren begann sie, Cello-

Unterricht bei Ashley Choi zu nehmen. Mit 15 Jahren wechselte

sie an die Phil- und Eli-Taylor-Performance-Akademie für junge

Künstler des Royal Conservatory in Toronto, wo sie unter David

Hetherington und Andrés Díaz studierte. Derzeit studiert sie an

der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst

Mannheim bei Professor Francis Gouton für ihren Bachelor.

Joo-Young Kim wurde 1997 in Busan, Südkorea, geboren. Er

absolvierte seinen Bachelor of Music an der Hanyang University

in Seoul und studiert derzeit im künstlerischen Solistenstudium an

der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim bei

Professor Wolfram Schmitt-Leonardy. Er erhielt den 1. Preis

beim Korea-China International Piano Competition in Daejeon

2019, den 1. Preis bei der XXIV Music Chunchu Competition in

Seoul 2019 sowie den 1. Preis bei der China Grand Canal

International Lang Lang Piano Competition in Hangzhou

(Juryvorsitz: Lang Lang) im Jahr 2019.

Das Konzert ist Teil der Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum

"Die hörbare Welt – Nachmittagskonzerte mit

Ausstellungsbesuch", die in Kooperation mit der Staatlichen

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und

der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. im Ernst-Bloch Zentrum

stattfindet. Im Rahmen dieser Reihe werden an jedem zweiten

Dienstag des Monats um 16 Uhr Nachmittagskonzerte

angeboten, bei denen herausragende Studierende der

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

auftreten. "Die hörbare Welt" ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk

"Geist der Utopie" (1918).

Nähere Informationen zur Konzertreihe gibt es im Internet unter

www.bloch.de.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein