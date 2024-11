Landau – Sozialer Zusammenhalt – Mit Bürgerbeteiligung zum neuen Freiraumkonzept im Horst

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Landauer Horst gibt es viele Frei- und Grünflächen, die zum Spazieren, Spielen oder zur Naherholung genutzt werden könnten. Nicht alle Flächen sind in einem guten Zustand, manche bleiben bislang ungenutzt. Das soll sich mit einem neuen Freiraumkonzept ändern. Denn ansprechende und funktionale Freiräume laden als Treffpunkte ein, verbessern das Mikroklima und können dadurch die Lebensqualität vor Ort verbessern. Mit einer Bürgerbeteiligung sind nun alle Anwohnenden eingeladen, die Planung mit ihren Ideen, Bedürfnissen und Wünschen zu unterstützen. Hierzu lädt das Quartiersmanagement Horst am Dienstag, 12. November um 18 Uhr zur offenen Ideenwerkstatt ins Quartierszentrum am Danziger Platz 19/20 ein. Alle Interessierten können vorbeikommen, sich informieren und miteinander ins Gespräch kommen. In weiteren Formaten werden Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit den Schulen aktiv an der Gestaltung der Freiräume beteiligt. Die gesammelten Vorschläge werden bei der Entwicklung des Freiraumentwicklungskonzepts berücksichtigt. Hieraus leiten sich dann konkrete Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen im Horst ab. Weitere Informationen zum Quartiersmanagement Horst sind auf der Beteiligungsplattform der Stadt Landau verfügbar: https://mitredeninld.de/page/Quartiersmanagement_Horst.

Quelle: Stadt Landau