Landau – Niemals vergessen: Stadt Landau gedenkt am Samstag, 9. November, der Opfer der Novemberpogrome der Nationalsozialisten – Um 17 Uhr Gedenkveranstaltung auf dem Elias-Grünebaum-Platz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 9. November, jähren sich die Novemberpogrome an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zum 86. Mal. Die Stadt Landau wird mit einer Gedenkveranstaltung um 17 Uhr am Synagogenmahnmal auf dem Elias-Grünebaum-Platz an die Opfer erinnern. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Oberbürgermeister Dominik Geißler hält eine Ansprache und legt einen Kranz am Mahnmal nieder. Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule unterstützen die Veranstaltung mit einem Darstellenden Spiel zu den Landauer Stolpersteinen unterstützen. Im Anschluss sprechen die Dekane Axel Brecht und Volker Janke ein ökumenisches Gebet. Die musikalische Gestaltung übernimmt Peter Damm. Vor 86 Jahren brannte auch in der Stadt Landau in der Reichspogromnacht die Synagoge. In den Tagen darauf wurden Landauer Jüdinnen und Juden verfolgt und deportiert und ihre Wohnungen und Geschäfte zerstört. An die niedergebrannte Synagoge erinnert seit 55 Jahren ein Mahnmal in der Friedrich-Ebert-Straße. Seit dem Jahr 2016 trägt der Platz, der das Mahnmal umgibt, den Namen des früheren Bezirksrabbiners Elias Grünebaum.

Quelle: Stadt Landau