Landau – Abteilung „Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau“ zieht um

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Landau/Kreis Südliche Weinstraße) – Die Abteilung „Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau“ der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zieht in das Dienstgebäude 2 in der Arzheimer Straße 1 in Landau. Der Umzug erfolgt in zwei Etappen.

Die Mitarbeitenden aus dem Bereich „Landwirtschaft und Weinbau“ werden am Dienstag, 5. November, und Mittwoch, 6. November, telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Mitarbeitenden des Veterinäramts sind dann eine Woche später dran. Am Dienstag, 12. November, und Mittwoch, 13. November, sind sie per Telefon und E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Die ASP-Ansprechstelle ist nicht betroffen und wie bekannt unter 06341 940350 sowie per E-Mail an asp@suedliche-weinstrasse.de im Notfall zu kontaktieren.

Viele Informationen der Abteilung „Veterinärwesen, Landwirtschaft und Weinbau“, darunter zahlreiche Vordrucke und Formulare für Tierhalter, Winzerinnen und Landwirte, finden sich auf der Webseite www.suedliche-weinstrasse.de/ihre-kreisverwaltung/veterinaerwesen-landwirtschaft-weinbau/