Hemsbach – Zum ersten Mal in Hemsbach: Ein Märchennachmittag für die ganze Familie am 17. November in der Kulturbühne Max

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – An diesem Nachmittag entführen Ann-Kathrin Kuppel und Lina Zimmer Groß und Klein in die Märchenwelt von Hans Christian Andersen und den Gebrüdern Grimm.

Andersen – anders! Ganz im Sinne Andersens, spielen die Schauspielerinnen seine wunderbaren

Märchen als kleine Theaterstücke.

Vom hässlichen jungen Entlein

Das berühmte Märchen von H.C. Andersen über die Schönheit des ANDERSSEINS, kommt in der

berührenden Fassung der Schauspielerin Lina Zimmer mit ein paar Kissen aus und einer erstaunlichen

Verwandlung. Wenige Mittel reichen ihr und die Geschichte wird vor unseren Augen zu einem

Erlebnis im Wald.

Regie: Jürgen Flügge

Des Kaisers neue Kleider

nach H. C. Andersen

Ann-Kathrin Kuppel und Lina Zimmer finden durch ihre freche Erzählweise und das schnelle

Wechseln in verschiedene Rollen einen Weg der „altbekannten Geschichte“ neues Leben

einzuhauchen. Als Quatschmacher, Scherzkekse, Witzbolde, Possenreißer, Gaukler, Narren…

Spielleute erzählen sie die Geschichte in rasantem Tempo, mit musikalischen und akrobatischen

Einlagen, auf ungewöhnliche Weise und auf Augenhöhe mit dem Publikum.

Regie: Ann-Kathrin Kuppel und Lina Zimmer

Rumpelstilzchen

Erzähltheater, frei nach den Gebrüder Grimm. Ann-Kathrin Kuppel erzählt das Märchen vom

Rumpelstilzchen, schlüpft in verschiedene Rollen und erweckt die Geschichte zum Leben.

Es entstehen zauberhafte Bilder und ein unvergesslicher Nachmittag ist garantiert.

Regie: Jürgen Flügge

Empfohlen für Kinder ab Grundschulalter

Eine Produktion des Hoftheaters Tromm

Info: Ann-Kathrin Kuppel und Lina Zimmer – „Ein Märchennachmittag für die ganze Familie“

am Sonntag, 17. November, 15.00 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) in der Kulturbühne Max, Hüttenfelder

Straße 44. Karten im Vorverkauf (Erw. 12 €, Kinder bis 14 Jahre 6 € / €, Tageskasse: Erw. 14 €, Kinder

bis 14 J. 8 €) gibt es im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, online unter

hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 0761 888499 99 und an allen Reservix-

Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach