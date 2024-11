Heidelberg – “Pollock” – Iván Peréz widmet neuen Tanzabend dem Leben und der Kunst von Jackson Pollock – Uraufführung am 15. November um 19:30 Uhr im Marguerre-Saal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In seinem neusten Tanzabend setzt sich der Künstlerische Leiter des Dance Theatre Heidelberg, Iván Peréz, tänzerisch-choreografisch mit dem Leben und der Kunst von Jackson Pollock auseinander. »Pollock« feiert am Freitag, 15. November 2024, um 19:30 Uhr Uraufführung im Marguerre-Saal. Das Philharmonische Orchester Heidelberg komplettiert den Abend mit einer Neukomposition von Yamila Rios. Als besonderes Extra darf sich das Publikum auf ein neues Einführungsformat zum Tanzabend freuen.

Jackson Pollock, Aushängeschild des Abstrakten Expressionismus, revolutionierte in den späten 1940er-Jahren mit dem Action Painting nachhaltig die Kunstwelt. Seine großflächigen, bunten, vor Bewegung strotzenden Bilder sind Legende. Pollock war künstlerischer Vorreiter und aufbrausender, in gesellschaftlichen Situationen überforderter Zeitgenosse.

Gemeinsam mit den Tänzer*innen des Dance Theatre Heidelberg kreiert Iván Pérez eine tänzerisch-choreografische und multidisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Leben und der Kunst dieses Ausnahmetalents. Auf der Bühne spüren sie den unbändigen Emotionen nach, die allem zugrunde liegen, was Pollock tat. Sie verwandeln sie in ein Atelier, in dem das Publikum Platz findet, nachdem es bereits im Foyer in eine Performance eintauchen konnte.

Die spanische Komponistin Yamila Rios komplettiert mit ihrer Komposition für das Philharmonische Orchester Heidelberg Peréz Performance. Zu sehen ist das Dance Theatre Heidelberg in abstrakt-expressiven Kostümen von Naomi Kean, in einem museal-ambivalente Bühnenbild von Sam Beklik.

»IntroPollock!« – Neues Einführungsformat

Die Neuproduktion »Pollock« wird von einem besonderen Einführungsformat, »IntroPollock!«, begleitet. Es verbindet die inhaltliche Einführung zum Tanzabend mit einer Performance im Foyer des Marguerre-Saals, die in die Vorstellung überleitet. Die Zuschauer*innen haben sowohl die Möglichkeit 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn mit »IntroPollock!« in den Abend zu starten, als auch erst mit Beginn der Vorstellung im Marguerre-Saal.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de