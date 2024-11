Heidelberg – Digitale Themenwoche „Eingeloggt!“ startet am Montag, 11. November – Kostenlose Workshops, Vorträge und Aktionen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die digitale Welt entdecken, dazulernen, ausprobieren: das können vor allem ältere Menschen, aber auch andere Neugierige bei „Eingeloggt!“. Die digitale Themenwoche findet erstmals vom 11. bis 17. November 2024 in Heidelberg statt. Das Programm bietet eine Woche lang kostenlose Workshops, Vorträge und Mitmachangebote im gesamten Stadtgebiet und richtet sich sowohl an Technikversierte als auch an Neueinsteigende, an Menschen mit oder ohne Vorkenntnisse. Gezeigt werden Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet. Die Themenwoche soll helfen, den Zugang zu erleichtern und das Selbstbewusstsein im Umgang mit digitalen Medien zu stärken. Zahlreiche lokale Akteurinnen und Akteure beteiligen sich am Programm. Veranstalter der „Eingeloggt-Woche“ ist die Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Hamburger Körber-Stiftung.

Programmübersicht und Anmeldehinweise

Das vielfältige Programm reicht vom Smartphone-Schnupperkurs und der Handy-Sprechstunde über spielerische Angebote zu Künstlicher Intelligenz bis hin zu Infos zum E-Rezept oder zur Elektronischen Patientenakte. Für einige Angebote ist die Teilnehmerzahl beschränkt und deshalb eine Anmeldung erforderlich. Eine ausführliche Programmübersicht inklusive detaillierter Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie aller Anmeldeinformationen finden Interessierte online unter heidelberg.eingeloggt.net/programm.

Fragen zur Aktionswoche beantwortet das Amt für Soziales und Senioren, Projekt „Mobilität und Teilhabe“, Dantestraße 7, Telefon 06221 58-38361 oder 58-38322, E-Mail Kirsten.Seidel@heidelberg.de oder Katharina.Knappe@heidelberg.de.