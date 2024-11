Germersheim – Schulsozialarbeiterinnen der Realschule plus in Kandel mit kreativen Ideen – Erfolgreicher Abschluss beim „Projekt Seifenkiste“

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Unsere weiterführenden Schulen im Landkreis überraschen immer wieder mit kreativen Projekten, gemeinnützigen Veranstaltungen oder spannenden Wissenswettbewerben. Besonders umtriebig ist dabei die Realschule plus in Kandel, die auch jetzt wieder mit einem Seifenkisten-Projekt viele Menschen begeistert konnte“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler. In diesem Jahr hatten sich die Schulsozialarbeiterinnen an der Kandeler Schule für ein Seifenkisten-Projekt entschieden, an dem bereits während der Sommerferien eifrig gearbeitet wurde. Jetzt wurden die Projektergebnisse in Minfeld vorgestellt, wo zudem eine lange Tradition von Seifenkistenrennen wiederbelebt werden konnte.

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie die politische Lokal-Prominenz waren der Einladung zum Seifenkistenrennen der Realschule plus gefolgt und zeigten sich begeistert von der Kreativität, mit der die Teilnehmenden ihre außergewöhnlichen Boliden in monatelanger Arbeit zusammengeschweißt hatten. Neben dem Bau der Seifenkisten, gehörten auch die Organisation der Veranstaltung sowie die Moderation und Bewerbung des Events zum Schulprojekt. Am Ende waren Veranstalter, Publikum, Lehrkräfte und die Protagonisten selbst begeistert von der Freude und dem Elan, der bei der Umsetzung des Projekts „Seifenkiste“ aufgekommen war.