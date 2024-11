Frankenthal – Stadtverwaltung Frankenthal auf regionalen Ausbildungsmesse – Recruiting-Team informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Frankenthal freut sich, ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote auf gleich zwei regionalen Ausbildungsmessen in der Pfalz zu präsentieren: auf der Hochschulmesse der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen am 6. November und der Katapultmesse in Landau am 9. November. Bewerbungen sind für das Ausbildungsjahr 2025 für die Beamtenlaufbahn (Bachelor of Arts in Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft) noch bis Jahresende möglich.

Hochschulmesse der Agentur für Arbeit in Ludwigshafen

Am Mittwoch, 6. November, von 9 bis 14 Uhr, präsentiert sich die Stadtverwaltung auf der Hochschulmesse im Kulturzentrum „Das Haus“, Bahnhofstr. 30, in Ludwigshafen. Die Messe richtet sich besonders an Schüler und Studieninteressierte, die mehr über Studienmöglichkeiten und den Hochschulzugang erfahren möchten. Besucher erhalten hier umfassende Informationen zu Studienangeboten, Bewerbungsprozessen, Finanzierungsmöglichkeiten und Optionen zur Überbrückung zwischen Schulabschluss und Studienbeginn.

Katapultmesse in Landau

Am Samstag, 9. November, von 10 bis 16 Uhr ist die Stadtverwaltung auf der Kata-pultmesse in der Jugendstilfesthalle, Mahlastraße 3, in Landau vertreten. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Vor Ort wird das Active Recruiting Team der Stadt Fran-kenthal über die Ausbildungs- und dualen Studienmöglichkeiten in der Stadtver-waltung informieren. Besucherinnen und Besucher finden das Team im ersten Obergeschoss und können persönliche Fragen direkt an das Team richten. Die Messe bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich umfassend über Karrierewege in der kommunalen Verwaltung zu informieren und die beruflichen Perspektiven bei der Stadt Frankenthal kennenzulernen.

Weitere Informationen zur Messe finden Interessierte auf der Webseite der Katapultmesse unter www.katapult-messe.de/landau. Zusätzlich zur allgemeinen Information bieten die beiden Messen eine ideale Platt-form für individuelle Beratungsgespräche, die Schüler und Studieninteressierte auf ihrem Weg zu einer fundierten Karriereplanung unterstützen.

Ansprechpartner in der Verwaltung

Wer sich für eine Ausbildung in der Stadtverwaltung interessiert, kann sich auch direkt an den Personalbereich wenden.

Für die Stellen im Kita-Bereich:

Katharina Popp

Tel: 06233/89-438

E-Mail: katharina.popp@frankenthal.de

Sonstige Ausbildungsstellen:

Jan-Luca Dittrich

Tel: 06233/89-864

E-Mail: ausbildung@frankenthal.de

Mehr zur Ausbildung bei der Stadt und aktuelle Ausschreibungen sind unter www.frankenthal.de/ausbildung zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal