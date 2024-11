Frankenthal – Stadtbücherei Mein Heute ist Euer Gestern! Ein Leben mit Demenz – Vortrag von Monika Bechtel

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Demenz ist eine Erkrankung, die mittlerweile viele Menschen betrifft. Monika Bechtel schildert in ihrem Vortrag am Donnerstag, 14. November um 18.30 Uhr in der

Stadtbücherei Frankenthal mögliche Verlaufsformen der Krankheit und zeigt Wege

im Umgang mit den betroffenen Menschen auf. Bechtel ist Vorstandsmitglied der

Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz und arbeitet ehrenamtlich in einem

Demenzkompetenzzentrum.

Anschaulich beschreibt sie schwierige Situationen, die typisch im Kontakt mit

Demenzkranken sind und stellt mögliche Lösungsansätze vor. Dabei wird deutlich,

wie man an die Erlebniswelt des Kranken anknüpfen und ihn in seinen Bedürfnissen

verstehen kann.

In Ihrem Ratgeber „Mein Heute ist Euer Gestern“ hat Monika Bechtel die Erfahrungen

mit ihrer eigenen Mutter verarbeitet. Bilder von Michael Hagedorn und gelesene

Buchauszüge begleiten die Veranstaltung.

Die Veranstaltung der Pflegestützpunkte Frankenthal in Kooperation mit der

Stadtbücherei Frankenthal und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

richtet sich an Angehörige, Freunde, Nachbarschaftshelfer, Pflegekräfte und alle, die

das Thema interessiert.

Zum Ende der Lesung steht die Referentin für weitere Fragen oder zu einer

Diskussionsrunde zur Verfügung.

Die Pflegeberaterinnen der zwei Pflegestützpunkte Frankenthal, Frau Rademacher,

Frau Schäfer und Frau Wolf können bei Bedarf die verschiedenen Beratungs- und

Hilfeangebote in der Region aufzeigen.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakte:

Pflegestützpunkt 1: 06233-35 64 132

Pflegestützpunkt 2: 06233-35 64 120 und 06233- 35 64 121

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an

stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)