Brühl – Blutspende-Hochburg Brühl ehrt seine Jubiläums-Spender „Glücksgefühle“ für alle Beteiligten

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Von den Babys im Mutterleib bis hin zum Rettungshubschrauber in der Luft – alle

brauchen im Notfall Blutkonserven. Grund genug für die Gemeinde Brühl im

Zusammenwirken mit dem DRK-Ortsverein die Jubiläums-Blutspender zu ehren und zu

beschenken. In diesem Jahr waren es 15 Menschen, die von September 2023 bis

August 2024 genau 10mal, 25mal, 50mal und sogar 75 und 100mal Blut gespendet

haben, die im Heim des Brühler Ortsverbandes im Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der

Mannheimer Landstraße vom DRK-Ortsvorsitzender Michael Bartonek begrüßt wurden.

Er dankte ihnen dafür, dass sie während der zwölf Blutspendeaktionen „selbstlos,

freiwillig und unentgeltlich ihr Blut zur Rettung von Verletzten und zur Hilfe von kranken

Menschen gespendet haben.“ Gleichzeitig bedankte er sich auch bei den

hauptamtlichen Mitarbeitenden und Helfenden des DRK Blutspendedienstes. Direkt an

die Blutspender gewandt, sagte er mit Nachdruck: „Bleiben Sie uns treu, wir alle

brauchen Sie“. Den musikalischen Rahmen bildete die Jugendleiterin im Brühler

Musikverein Musikstudentin Marlene Edler, die Sätze aus drei Fantasien des Barock-

Komponisten Georg Philipp Telemann auf ihrer Querflöte spielte.

Auch Professor Dr. Patrick Wuchter vom Institut Transfusionsmedizin und Immunologie

von der medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, er ist einer der

Verantwortlichen des Blutspendedienstes, erklärte, dass Blutspenden vielfach

gebraucht werden, mitunter sogar manchmal schon von Babys im Mutterleib. Man

arbeite auch mit der Deutschen Rettungsflugwacht zusammen, die Blutkonserven in

dem in Mannheim stationierten Helikoptern mitführten, um bei schweren

Verkehrsunfällen sehr schnell die Schwerverletzten mit Blut versorgen zu können, was

lebensrettend sein könne. Dabei erwähnte er die nahe gelegenen Autobahnen, die

einerseits verkehrstechnisch mit Hightech überwacht werden, aber andererseits

könnten Unfälle am Ende doch nicht vermieden werden, „und dann geht es nicht ohne

unsere natürlichen Blutkonserven“.

„Fast alle können mitmachen“

Mit-Gastgeber Bürgermeister Dr. Ralf Göck dankte den Menschen, die zu Blutspenden

bereit waren, von „ihrem Lebenssaft“ abzugeben, was eine vielfältige positive Wirkung

habe, wie er aus eigener Erfahrung wisse. „Mit dieser Feierstunde wollen wir öffentlich

machen, wie viele Menschen Blut spenden, und dass fast alle mitmachen können, denn

wir brauchen dringend viele Spender, um Leben zu retten,“ sagte er. Er selbst habe

bereits über 50 Blutspenden gegeben. Göck nahm die Gelegenheit wahr, auch dem

DRK-Ortsverein, der die Gemeinde mit ihrem Sanitätsdienst bei sportlichen und

geselligen Aktivitäten, etwa in der Festhalle, auf dem Sommerfest und der Kerwe

unterstützt, zu loben. Die Teamarbeit auch mit der Feuerwehr – er nannte sie „eine

starke Blaulichtfamilie“ – sorge dafür, dass man sich in der Gemeinde sicher fühle,

dankte er allen Einsatzkräften, die sogar in der Region unterstützten und dabei für sich

selber „Glücksgefühle“ entwickeln könnten, wie er in Anspielung auf eines der Festivals

formulierte, bei dem die Rotkreuzler auch im Einsatz sind.

Dann überreichte er die Urkunden, Ehrennadeln und Geschenke: Marcel Deutsch,

Jeanette Gund, Björn Krenzlin, Karin Prahst, Celine Reifenberg, Susanne Wagner

wurden für zehn Blutspenden geehrt. Sabine Faßler, Christine Göck, Alexander Metz,

Florian Scherer, Mario Wörns erhielten die Ehrennadel in Gold mit goldenem

Lorbeerkranz und eingravierter Spendenzahl für 25 Blutspenden. Paul Morawietz und

Petra Reimer-Spang erhielten eine Goldene Ehrennadel mit eingravierter „50“. Frank

Lindemann wurde für seine 75 Blutspenden geehrt und der langjährige DRK-

Bereitschaftsleiter und heute noch sehr aktive Uwe Fritz wurde für 100 Blutspenden

ausgezeichnet. „Mit diesen Einsätzen in Sachen Nächstenliebe haben Sie alle

unschätzbare Dienste geleistet“, so Göck. „Es könnten aber noch viel mehr sein“,

appellierte der Bürgermeister an alle, das DRK und damit die Betroffenen mit

Blutspenden zu unterstützen.

Die nächste Blutspendeaktion in Brühl ist am

Mittwoch, 13. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum.

Eine Terminvereinbarung dafür ist hilfreich und verkürzt die Wartezeit.

BU:

Bürgermeister Dr. Ralf Göck (li.) zeichnete zusammen mit Michael Bartonek (3.v.re.)

und Prof. Patrick Wuchter (re.) die Jubiläums-Blutspenderinnen und -spender aus.

Fotoquelle: R. Weis

Quelle: Gemeindeverwaltung Brühl