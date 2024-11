Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz von Zeit, Arbeitskraft und Leidenschaft

Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald/Metropolregion Rhein-Neckar – Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ehrte langjährige Mitglieder der Vollversammlung mit Ehrenurkunden und Nadeln

Mit der Verleihung von Ehrenurkunden und Ehrennadeln würdigte Klaus

Hofmann, Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-

Odenwald, in der letzten Sitzung der Vollversammlung der Wahlperiode 2019

bis 2024 das langjährige ehrenamtliche Engagement von ausscheidenden

Gremiumsmitgliedern.

„Die über Generationen gewachsenen Strukturen in

Ausbildung, Qualifizierung und Selbstverwaltung der Organisationen des

Handwerks leben vom freiwilligen Engagement vieler Handwerkerinnen und

Handwerker“, sagte Klaus Hofmann. „Das Handwerk, wie wir es heute

kennen, wäre ohne ehrenamtlich tätige Menschen nicht denkbar.“

Diese gäben für das Gelingen des Großen und Ganzen das Wertvollste, was sie

haben: Zeit, Arbeitskraft und Leidenschaft. Dass jeder zudem die betriebliche

Nähe habe und so wisse, was gebraucht werde, mache am Ende den Erfolg

des Handwerks möglich.

Die goldene Ehrennadel mit Urkunde erhielt:

 Salvatore Iaci, Friseurmeister aus Mannheim

Der seit 2001 als Obermeister der Friseur- und Kosmetik-Innung Mannheim

Stadt und Land amtierende Friseurmeister unterstützte das höchste Gremium

der Handwerkskammer bereits seit 1999 als ordentliches Mitglied. Damit war

Salvatore Iaci in fünf Legislaturperioden ein Vierteljahrhundert lang für die

Vollversammlung tätig. „In diesen 25 Jahren habe ich nur eine einzige Sitzung

verpasst und mich vertreten lassen, nämlich bei einem Geburtstag meiner

Mutter in Sizilien“, berichtete Iaci selbst. „Für mich war es eine Ehre, in

diesem Gremium tätig zu sein.“ Neben der Vollversammlung war Salvatore

Iaci von 2013 bis 2014 zunächst stellvertretendes, von 2014 bis 2019

ordentliches Mitglied des Berufsbildungsausschusses.

Mit der silbernen Ehrennadel mit Urkunde ausgezeichnet wurden:

 Wolfgang Arnold, Elektroinstallateurmeister aus Heidelberg

 Andreas Göbes, Bäckermeister aus Heidelberg

 Michael Reul, Orthopädietechnikermeister aus Mannheim

 Günter Sebastian, Diplom-Bauingenieur aus Mannheim

 Oskar Winkler, Gas-/Wasserinstallateur aus Mannheim

Wolfgang Arnold stand der Vollversammlung der Handwerkskammer

Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in drei Wahlperioden und damit 15 Jahre

lang von 2009 bis 2024 als ordentliches Mitglied zur Verfügung.

Andreas Göbes unterstützte die Vollversammlung von 2004 bis 2023 als

ordentliches Mitglied und war zum 31. Dezember 2023 ausgeschieden.

Darüber hinaus war er im Rechnungsprüfungsausschuss aktiv.

Michael Reul war im Mai 2024 aus der Vollversammlung ausgeschieden, der

er zuvor von 2009 an in 15 Jahren als ordentliches Mitglied angehörte.

Günter Sebastian war in drei vollen Wahlperioden von 2009 bis 2024 und

damit 15 Jahre lang als ordentliches Mitglied in der Vollversammlung aktiv.

Der Obermeister und Vorsitzende des Vorstands der Bau-Innung Rhein-

Neckar bringt seine Expertise zudem im Ehrenamt als Arbeitsrichter ein.

Die Ehren-Urkunde mit Verdienstnadel wurde verliehen an:

 Manfred Brenner, Kraftfahrzeugelektrikermeister aus Mannheim

 Martina Herrdegen, Konditormeisterin aus Mannheim

 Marion Jäger, Technische Zeichnerin aus Mannheim

 Guiseppe La Bella, Kfz-Mechaniker aus Bobenheim-Roxheim

 Monika Münch, Friseurmeisterin aus Wiesloch

Manfred Brenner wurde erstmals 2014 als zweiter Stellvertreter in die

Vollversammlung gewählt, war von 2019 bis 2021 erster Stellvertreter und

von April 2021 bis zum 1. April 2024 ordentliches Mitglied. Außerdem

engagiert er sich seit 2014 im Meisterprüfungsausschuss und war seit 2019

stellvertretendes Mitglied im Berufsbildungsausschuss. Dem Vorstand der

Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gehörte Manfred

Brenner von 2021 bis zu seinem Ausscheiden im April 2024 an.

Martina Herrdegen rückte 2014 als Nachfolgerin ihres Vaters Hans Herrdegen

als ordentliches Mitglied in die Vollversammlung nach und gehörte ihr zwei

Legislaturperioden lang bis 2024 an. Seit 2005 ist sie als Meisterbeisitzerin im

Meisterprüfungsausschuss der Kammer tätig. Darüber hinaus war Martina

Herrdegen 17 Jahre lang Obermeisterin der Konditoren-Innung Mannheim,

nämlich von 2006 bis zur Auflösung der Innung Ende 2023.

Marion Jäger wurde 2014 als ordentliches Mitglied in die Vollversammlung

der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gewählt und

2019 für eine zweite Amtsperiode wiedergewählt. Sie war damit für zehn

Jahre Vertreterin der Gesellenseite im Gremium.

Guiseppe La Bella gehörte ebenfalls als Gesellenvertreter zehn Jahre lang der

Vollversammlung an – von 2014 bis 2019 zunächst als erster Stellvertreter,

von 2019 bis 2024 als ordentliches Mitglied.

Monika Münch hat sich als Friseurmeisterin in verschiedenen Ämtern um das

Handwerk verdient gemacht. Dazu zählt neben der Funktion als

Obermeisterin der Friseur-Innung Heidelberg-Kraichgau von 2007 bis 2019

auch das Amt als Beisitzerin des Gesellenprüfungsausschusses der Innung, der

Delegierten zum Fachverband Friseur- und Kosmetik Baden-Württemberg und

des Vorstandsmitglieds der Kreishandwerkerschaft Rhein-Neckar. Für die

Vollversammlung war Monika Münch in zwei Legislaturperioden von 2014 bis

2024 und damit zehn Jahre lang aktiv.

Region: Mannheim – Heidelberg – Bobenheim-Roxheim – Wiesloch – Rhein-

Neckar- Odenwald

Bildtext: Ehrungen bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-

Neckar-Odenwald (von links): Präsident Klaus Hofmann, Marion Jäger, Oskar

Winkler, Günter Sebastian, Ehrenvizepräsident Martin Sättele, der die Stele

der Handwerkskammer erhielt, Manfred Brenner, Rudolf H. Vogel (ebenfalls

mit Stele geehrt), Michael Reul, Salvatore Iaci und Vizepräsident Steffen Haug.

Foto: Handwerkskammer

Quelle: Handwerkskammer