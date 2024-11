Weinheim – Stromunfall löst Brandmeldealarm aus – eine Person verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag kam es bei Handwerks Arbeiten zu einem Unfall mit Strom in der Johann-Philipp-Reis Schule, der einen Brandmeldealarm auslöste. Die Feuerwehr löschte den Entstehungsbrand. Ein Handwerker wurde verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Donnerstagvormittag zu einem Brandmeldealarm im Berufsschulzentrum alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchmelder zur Brandfrüherkennung im Keller der Johann-Philipp-Reis Schule ausgelöst hatte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Gebäude bereits durch die Haustechnik geräumt. Schüler waren zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Aufgrund der Herbstferien waren neben der Haustechnik, nur Handwerker, Dienstleister und Lehrkräfte im Gebäude. Es stellte sich heraus, dass im Keller Arbeiten durch eine Elektrofachfirma an einem Schaltschrank durchgeführt wurden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Stromunfall, bei dem es zu einem Kleinbrand in einer Elektroanlage kam.



Der Elektriker erlitt dabei einen Stromschlag und musste vom Rettungsdienst medizinisch Erst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bauten einen Einsatz mit Bereitstellung auf und legten eine Schlauchleitung. Parallel dazu wurden Kohlendioxid Feuerlöscher (CO₂) in Bereitstellung gebracht und der Entstehungsbrand von einem Trupp unter Atemschutz mit Feuerlöschern unter Kontrolle gebracht. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte kamen die Stadtwerke Weinheim mit der Fachabteilung Strom an die Einsatzstelle. Gemeinsam konnte der Strom abgeschaltet werden und die erneute Brandgefahr beseitigt werden. Nach eineinhalb Stunden konnte der Einsatz nach einer abschließenden Brandnachschau beendet werden. Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Quelle

Bild: Feuerwehr Weinheim

Text: Ralf Mittelbach