Viernheim – Gleichstellungsbüro – Internationaler Männertag 19. November – Einladung zum Online-Vortag „Up to Dad: Entspannte Väter – Entspannte Kinder“

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19. November ist Internationaler Männertag: Aus diesem Grund laden die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße herzlich zum Online-Vortrag „Up to Dad: Entspannte Väter – Entspannte Kinder“ mit Carsten Vonnoh ein. Der Vortrag findet am Dienstag, den 19. November, um 19:30 Uhr online statt und ist kostenfrei. Immer mehr Väter bringen sich gleichberechtigt in die Erziehung ihrer Kinder ein. Doch den jeweils eigenen Weg zu finden, fällt fast allen schwer. Carsten Vonnoh, seit langer Zeit in der Beratung tätig, unterstützt Männer, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen herauszufinden und dabei eine nahe Beziehung zum Kind aufzubauen oder zu erhalten. Denn Väter sind für ihre Kinder ebenso wichtig wie Mütter. Interessierte können sich per E-Mail unter frauenbuero@kreis-bergstrasse.de anmelden. Der Anmeldelink wird den Teilnehmenden kurz vor der Veranstaltung zugesandt.

Hintergrund Internationaler Männertag

Eingeführt wurde der Internationaler Männertag am 19.11.1999 in Trinidad & Tobago. Mittlerweile wird der Aktionstag in rund 80 Ländern begangen und von der UN unterstützt. Der Tag soll Aufmerksamkeit für die geistige und körperliche Gesundheit von Jungen und Männern, Gleichberechtigung und spezifisch männliche soziale Themen schaffen. Zum Beispiel denken noch immer viele Jungen und Männer, dass sie als vermeintlich “starkes Geschlecht” keine Schwäche zeigen dürfen. Diese Rollenbilder sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt und prägen uns oft seit der Kin