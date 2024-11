Viernheim – 47. Viernheimer Weihnachtsmarkt – Weihnachtsmarkt-Vorfreude: After-Work-Glühweingutscheine und Eisstockturnier für Unternehmen

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude auf den Viernheimer Weihnachtsmarkt steigt! Von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember, verwandelt sich der Apostelplatz wieder in ein festliches Weihnachtsdorf voller stimmungsvoller Beleuchtung, weihnachtlicher Düfte und gemütlicher Marktstände. Der Weihnachtsmarkt startet am 13. Dezember traditionell mit dem After-Work-Freitag. Viernheimer Unternehmen haben ab kommenden Montag, den 4. November, die Möglichkeit, After-Work-Glühweingutscheine zu erwerben – die perfekte Gelegenheit, nach der Arbeit in geselliger Runde mit Kolleginnen und Kollegen die festliche Stimmung zu genießen. Die Gutscheine sind als 10er Gutscheinpakete für 20 Euro erhältlich und können bis einschließlich Freitag, 6. Dezember 2024, direkt beim Kultur- und Sportamt Viernheim per E-Mail an mprenz@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 – 988 228 bestellt werden. Die Ausgabe erfolgt nach Absprache.

Eisstockturnier: After-Work-Firmen-Event mit tollen Preisen

Ein besonderes Highlight am After-Work-Freitag ist das große Eisstockturnier für Firmen. Von 17 bis 22 Uhr haben Unternehmen die Gelegenheit, in Dreier-Teams gegeneinander anzutreten und um den Sieg zu kämpfen. Auf die Gewinner warten attraktive Preise, die das Turnier zu einem sportlichen und geselligen Wettbewerb machen. Der Förderverein der Goetheschule organisiert das Turnier und sorgt gleichzeitig für das leibliche Wohl. Weitere Informationen zur Teilnahme sowie das Anmeldeformular stehen ab dem 14. November auf der Website des Fördervereins unter www.fv-goetheschule.de/weihnachtsmarkt-2024 bereit.