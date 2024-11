Speyer – Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag kam es bei Handwerks Arbeiten zu einem Unfall mit Strom in der Johann-Philipp-Reis Schule, der einen Brandmeldealarm auslöste. Die Feuerwehr löschte den Entstehungsbrand. Ein Handwerker wurde verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim wurde am Donnerstagvormittag zu einem Brandmeldealarm im Berufsschulzentrum alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchmelder zur Brandfrüherkennung im ... Mehr lesen »