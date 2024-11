Sinsheim – Sonderausstellung “Faszination Tuning – VW vs. Opel”

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 01.11.2024 präsentiert das Technik Museum Sinsheim eine neue Sonderausstellung: „Faszination Tuning – VW vs. Opel“. Auf 3.000 Quadratmetern begegnen sich die legendären Straßenrivalen und bieten Fans und Interessierten ein einzigartiges Erlebnis. Die Ausstellung gewährt faszinierende Einblicke in die facettenreiche Welt des Tunings – eine Szene, in der technische Innovation auf Individualität und leidenschaftliches Engagement trifft. Bis zum 13. September 2026 können Besucher hier den Herzschlag einer Subkultur spüren, in der Umbau und Veredelung mehr sind als nur ein Hobby.

Quelle Foto Technik Museum Sinsheim

Text Technik Museum insheim