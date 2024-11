Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Glasfaser Arbeiten am Adler (Kirchstraße 17) kommt es in der Zeit vom 6. bis 13. November zu Beeinträchtigungen im Bereich des Adlerhofs, bei der Befahrung der Großen Kappelenstraße, sowie bei der Nutzung der Adlerstube. Die Sprechstunde des Seniorensicherheitsberaters am 6. November kann von 16 bis 17 Uhr stattfinden, der PC-Kurs am 7. November muss leider entfallen.

Die Stadtverwaltung bedankt sich für das Verständnis.