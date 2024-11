Rülzheim – Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Rülzheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht des 04.11.2024, gegen 00:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Auffahrt Rülzheim-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer kollidierte nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs mit der Mittelleitplanke. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke entstand Sachschaden. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die B9 an der o.g. Örtlichkeit für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden. Hinweis der Polizei: Unterschätzen Sie vor Fahrtantritt nicht Müdigkeit und damit ggf. einhergehenden Sekundenschlaf!

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail