Rhein-Pfalz-Kreis – Ausgezeichnete Chöre in Rheinland-Pfalz – Chor Voices aus Rödersheim ist “Meisterchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz”

Gackenbach / Rhein-Pfalz-Kreis / Rödersheim-Gronau / Metropolregion Rhein-Neckar. Das diesjährige Candoro-Chorfestival des Leistungssingens hat mit dem MGV Lyra Wehlen und dem Chor Voices aus Rödersheim zwei neue Meisterchöre, mit der Kleinen Harmonie aus Oppenheim einen Konzertchor als Ergebnis.

Klein, aber exzellent, so war das diesjährige Candoro-Chorfestival des Leistungssingens, am 3. November in der Kirche St. Bartholomäus zu Gackenbach, aufgrund der Qualität der teilnehmenden Chöre. Das Candoro-Chorfestival des Leistungssingens, das in diesem Jahr erstmals nach den neuen Regularien stattfand, hatte zwar mit nur drei ‚Mutigen‘ ungewöhnlich wenige Anmeldungen. Die Chöre zeigten sich jedoch bestens vorbereitet und die neuen Regularien machten das Leistungssingen deutlich lebendiger. Tina Hauch, die Vorsitzende des Musikrats im Chorverband forderte die teilnehmenden Chöre dazu auf: „Gebt einfach ein kleines Konzert und achtet gar nicht erst auf die Jury.“

Mit Prof. Michael Schmoll aus Wallenhorst, mit Nicole Jers aus Köln und mit Volker Arns aus Wenden war eben diese Jury hervorragend fachkundig besetzt. Die drei Jurymitglieder gaben ihre objektiven Bewertungen zu den jeweiligen Chorpräsentationen und erläuterten in einem späteren Feedbackgespräch mit den Chorleitern und Vorständen auch die Details dazu.

Im Ergebnis – hier in der Reihenfolge der Auftritte – erhielt der MGV Lyra Wehlen 1906, geleitet von Lothar Scheid, 13,6 Punkte. Der Chor hatte mit ‚hervorragendem Erfolg teilgenommen‘. Dafür erhielt er das Diplom in Gold und darf den Titel ‚Meisterchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz‘ führen.

Die Kleine Harmonie Oppenheim mit Chorleiter Thomas Höpp hatte ‚mit sehr gutem Erfolg teilgenommen‘ und erhielt mit 10,5 Punkten das Diplom in Silber. Er führt das Prädikat ‚Konzertchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz‘.

Die von Johannes Kalpers geleiteten Voices aus Rödersheim im Chorverband der Pfalz wollten ‚Als Meistersinger nach Nürnberg‘ – so die Kampagne, die der Chor im Vorfeld gestartet hatte und deren Erfolg sich am 3. November in beeindruckender Chorstärke zeigte. Die Voices erhielten 13,0 Punkte und das Golddiplom. Sie hatten ‚mit hervorragendem Erfolg teilgenommen’ und fahren nun als ‚Meisterchor 2024 des Chorverbandes Rheinland-Pfalz‘ im kommenden Jahr zum Deutschen Chorfest nach Nürnberg.

Das Publikum und die Akteure waren insgesamt zufrieden mit dem Ablauf und auch mit der erstklassigen Bewirtung und der Organisation vor Ort durch den MGV Cäcilia Gackenbach.

Bild: Die ausgezeichneten Chöre des Candoro-Festivals 2024: Der MGV Lyra Wehlen, die Kleine Harmonie Oppenheim, die Voices Rödersheim mit Präsidiumsmitgliedern des Chorverbands Rheinland-Pfalz. Foto: Presse / CV RLP

Quelle – Chorverband Rheinland-Pfalz