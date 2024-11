Mannheim – „Wohnperspektiven in Mannheim“: Auftaktveranstaltung am 16. November in Vogelstang

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist kein Einzelfall, das belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Immer mehr Paare oder Einzelpersonen wohnen in sehr großen Wohnungen. Gerade junge Familien sind aber angewiesen auf größere Wohnungen. Mit dem städtischen Konzept für Wohnungstausch ab dem 01.01.2025 will die Stadt ihnen mehr Angebote ermöglichen.

Um das zu erreichen, ruft die Stadt Mannheim die Veranstaltungsreihe „Wohnperspektiven in Mannheim“ ins Leben. Der Auftakt ist am Samstag, 16. November, um 10 Uhr im Vogelstang Center (Freiberger Ring 14, 68309 Mannheim im 1. OG). Baubürgermeister Ralf Eisenhauer wird mit einem Grußwort eröffnen. In einem anschließenden Impulsvortrag mit dem Titel „Wie wir wohnen wollen – von Wohnsituationen und Wohnqualitäten“ beleuchtet Anja Bierwirth vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH die Thematik. Ab ca. 10.45 Uhr beginnt ein spannendes Podiumsgespräch mit verschiedenen Gästen, die ihre Wohnsituation im dritten Lebensabschnitt nochmals verändert haben. Sie berichten von ihren persönlichen Erfahrungen, erklären die Gründe für ihre Entscheidungen, verraten wie ihr Leben heute aussieht und teilen ihre Tipps und Ratschläge.

Gleichzeitig bietet die Stadt Mannheim Informationsstände zu verschiedenen Themen rund um das Wohnen an (Gemeinschaftliche Wohnprojekte, Schaffung von Wohnraum im Bestand, Schaffung von barrierefreiem Wohnen, Wohnraumtauschkonzept, FutuRaum). Das Ende ist gegen 13 Uhr vorgesehen.

Der Fokus der Veranstaltungsreihe, die nach der Vogelstang in anderen Stadtteilen fortgesetzt werden soll, liegt auf den verschiedenen Wohnmöglichkeiten zum Wohnen in allen Lebenslagen und zeigt diese in einer lockeren Atmosphäre auf. Im Rahmen des Wohnraumtauschkonzeptes wird die Veranstaltung von der Stadt Mannheim gemeinsam mit dem Projekt „SInBa – Soziale Innovationen in Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung“ ausgerichtet. Das Projekt SInBa wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Infos zum Wohnraumtauschkonzept gibt es unter www.mannheim.de/wohnraumtauschkonzept.

Quelle Stadt Mannheim Foto pixabay