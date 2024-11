Mannheim – Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro entstand am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Neckarstadt. Ein 25-jähriger Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Grenadierstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Beim Abbiegen verlor er, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zu weit nach links und kollidierte schließlich mit einer Ampel und dem Geländer des dortigen Bahnübergangs. Der 25-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der Mercedes jedoch wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zudem liefen Betriebsstoffe aus. Diese wurden zunächst durch die Feuerwehr gebunden und die Fahrbahn schließlich durch eine Fachfirma gereinigt. Durch die rnv und den Stadtraumservice erfolgten Sicherungsmaßnahmen an der Ampel und dem Bahnübergang.

