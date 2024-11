Mannheim – Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht und abgehauen – eine Person leicht verletzt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Verkehrsunfall verursachte am Samstagabend ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 36-jähriger Autofahrer in den Mannheimer Innenstadtquadraten und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 36-Jährige war kurz nach 22 Uhr mit seinem Renault auf der Straße zwischen den Quadraten E 5 und F 5 in Richtung Markplatz unterwegs. An der Kreuzung E 5/ F 5 nahm er einem von rechts kommenden 29-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrer des Renault flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß zog sich der VW-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Eine weitere medizinische Versorgung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt, der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme und Zeugenbefragung konnte der 36-jährige Unfallverursacher ermittelt und zur Rückkehr zur Unfallstelle bewegt werden. Bei dessen Befragung bemerkten die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch in seinem Atem. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Renault-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.