Mannheim – Städtische Musikschule lädt zum Duoabend Violine und Klavier

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. SPD-Regionalverband Pfalz und Unterbezirk Vorderpfalz informiert: Die Regionalvorsitzende Pfalz und Unterbezirksvorsitzende Vorderpfalz von 60 plus Ingrid Reske zur stv. Bundesvorsitzenden gewählt Ingrid Reske wurde bei der Bundeskonferenz von 60 plus zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Reske wurde 2017 erstmals in den Bundesvorstand gewählt und ist seit dieser Zeit Mitglied des Bundesvorstandes von ... Mehr lesen »