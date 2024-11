Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Gastspiel des Thalia Theaters Hamburg “Der schwarze Mönch”

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der schwarze Mönch

Das Gastspiel des Thalia Theaters Hamburg mit Der schwarze Mönch des im Exil lebenden russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, ein überwältigendes Gesamtkunstwerk aus Performance, Tanz, Gesang und üppiger Bildsprache, wird am Freitag, 15.11. und am Samstag, 16.11.2024, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt.

Anton Tschechows Novelle Der schwarze Mönch stellt den Wissenschaftler Andrej Kowrin ins

Zentrum, erzählt aber auch von den Menschen, deren Lebenswege er kreuzt und beeinflusst. Wie so oft bei Tschechow geht es um Suchende, um ihren Versuch, die beengten Lebensumstände zu sprengen, der eintönigen Alltagsroutine zu entkommen.

Andrej Kowrin, der bei Serebrennikov eher Künstler als Wissenschaftler ist, empfindet nur noch Stagnation und Leere. Da erscheint ihm die Figur eines schwarzen Mönchs, eine Vision, die ihm Einzigartigkeit und Genialität bescheinigt. Seelisch gestärkt beginnt Kowrin ein neues, erfolgreiches Leben, gewinnt gesellschaftliche Anerkennung und heiratet. Der schwarze Mönch begegnet ihm noch immer. Tanja aber, seine Ehefrau, verlangt, er solle sich von diesem Wahn befreien. Andrej Kowrin gibt nach und verliert sich selbst.

Serebrennikov, der auch das opulente Bühnenbild gestaltete, lässt die Handlung aus wechseln¬den Perspektiven erzählen und gibt jeder Fi¬gur das Recht auf ihre individuelle Sicht, ih¬ren An¬spruch auf das eigene Glück. Diese Vielstim¬migkeit spiegelt sich in der internationalen Beset¬zung: Schauspieler, Sänger und Tänzer tref¬fen aufeinander, gesprochen wird deutsch, russisch und englisch, die Musik (Jēkabs Nīmanis) bewegt sich zwi¬schen Jazz und Sakral¬gesang. Die Kos¬tüme entwarf Tatyana Dolmatovskaya.

Im Anschluss an die Aufführung findet am 15.11. um 22 Uhr im Gläsernen Foyer ein Konzert von Aniqo, der in Berlin lebenden Sängerin, Songwriterin und Poetin Anita Goß, statt (Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €; freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung).

Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €, Kartentelefon 0621/504 2558

© Krafft Angerer, Ira Polyarnaya Theater im Pfalzbau