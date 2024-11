Ludwigshafen – KiTa Spatenstich in Maudach

Ludwigshafen / Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag den 28.Oktober gab es einen symbolischen Spatenstich für die neue KiTa in Maudach die seit 2013 in Planung war. Marcel Jurkat von der Stadt Ludwigshafen moderierte die Veranstaltung und begrüßte die Gäste.

In Vertretung der Oberbürgermeisterin überbrachte Baudezernent Alexander Thewalt die Grüße der Stadt Ludwigshafen und erläuterte Details zur KiTa. Weitere Grußworte richtete der Maudacher Ortsvorsteher Andreas Olbert und Frank Wolf vom Verbund evangelischer Kindertagesstätten an die Anwesenden. Andreas Olbert betonte die Notwendigkeit einer neuen KiTa für den Ort. Frank Wolf bedankte sich für den Bau der KiTa vor allem bei der Stadt Ludwigshafen.

Insgesamt werden rund 8 Millionen € in den Bau der KiTa investiert und bietet Platz für 4 Regelgruppen a 25 Kinder und 10 Krippenkinder. Auf einer Gesamtfläche von 3500 m² werden rund 1700 m² bebaut, so dass es noch ein schöner Außenbereich mit Spielelementen für die

Kinder angelegt werden kann. Nach jetzigem Stand wird die KiTa bis Anfang 2026 fertiggestellt sein.