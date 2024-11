Landau – Kostenloses Schulungsangebot für alle, die mit Holz heizen – Kreise SÜW und GER sowie Landau spendieren „Ofenführerscheine“ für die Südpfalz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit prasselndem Holzfeuer wird’s zu Hause wohlig warm. Doch das Ganze ist nicht trivial: Holz nachlegen oder besser noch nicht? Braucht das Feuer gerade mehr oder weniger Luftzufuhr? Ist mein Ofen eigentlich dicht? Alle Jahre wieder stellen sich viele, die mit Holz heizen, solche Fragen. Pünktlich zum Start der kalten Jahreszeit können Interessierte aus der Südpfalz daher jetzt an einem Online-Kurs zum Heizen mit Holz teilnehmen – und zwar für sie kostenlos. Denn die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Stadt Landau spendieren „Ofenführerscheine“, die an der sogenannten Ofenakademie, einer Lernplattform im Internet, abgelegt werden können. Die Landräte Dietmar Seefeldt und Dr. Fritz Brechtel sowie Landaus Bürgermeister Lukas Hartmann erklären, wieso die Kommunen das Schulungsangebot für Privatleute finanzieren: „Wer Holzöfen noch effizienter betreibt, schont Geldbeutel und Umwelt, weil Kosten, Ressourcenverbrauch und klimaschädliche Emissionen gesenkt werden. Das kommt der ganzen Region zugute.“ Ganz unmittelbar könnten alle, die Holzöfen betreiben, im Kurs lernen, wie sie persönlich den Holzbedarf um bis zu ein Drittel reduzieren sowie Rußbildung während des Brennprozesses vermindern, heben die Landräte und der Bürgermeister hervor. „Das geht nicht nur mit länger sauberen Ofenscheiben und insgesamt weniger Verschleiß der Feuerstätte einher, sondern auch mit einer geringeren Schadstoffbelastung im eigenen Wohnraum und in der Umwelt.“

So geht’s

Wer den Ofenführerschein kostenlos absolvieren will, geht einfach im Internet auf die Seite www.ofenakademie.de/suedpfalz. Dort kann ein Zugangscode abgefragt und jederzeit mit der Schulung losgelegt werden. Die Stadt Landau sowie die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße stellen jeweils begrenzte Kontingente für kostenfreie Zugänge zu dem Online-Kurs zur Verfügung. Schnell sein lohnt sich, die Vergabe der Plätze erfolgt im „Windhundverfahren“. Wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, kann der Kurs zwar trotzdem absolviert werden, dann aber auf eigene Kosten. Der Zugang erlaubt dann den Besuch eines etwa 90-minütigen Online-Kurses bei der Ofenakademie (www.ofenakademie.de). Ofennutzerinnen und -nutzer erfahren darin alles über das richtige Heizen mit Holz. Die einzelnen Lerneinheiten gliedern sich in die Themenbereiche „effiziente Brennstoffnutzung“, „emissionsarmer Betrieb des Ofens“ sowie „Sicherheit, Wartung und Reinigung“. Der Kurs kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und zu späterem Zeitpunkt fortgesetzt werden.

Gewinnchance sichern

Wer nach dem Kurs auch noch den freiwilligen Wissenstest online erfolgreich absolviert, erhält den „Ofenführerschein“ und landet im Lostopf, denn: Unter allen Südpfälzerinnen und Südpfälzern, die bis zum 31. Dezember ihren Ofenführerschein gemacht haben, werden zwei Mal zwei Tageskarten für die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern sowie zwei Familientageskarten für den Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße in Silz verlost.

Effizient heizen

Auch die Klimaschutzmanagerin Agnes Bartmus (SÜW) und die Klimaschutzmanager Marcel Wilhelm (Landau) und Philipp Riedel (GER) werben dafür, sich noch fitter zu machen für den Umgang mit dem heimischen Holzofen. Sie verweisen auf die Statistiken des Umweltbundesamts: Holzöfen sind für über 20 Prozent der durch Menschen verursachten Feinstaubemissionen verantwortlich. Durch sachgerechte Bedienung kann die Feinstaubbelastung um bis zu 50 Prozent und der CO2-Ausstoß um bis zu 35 Prozent gesenkt werden. „Hier ruht großes Potenzial, die Luftqualität in der Südpfalz weiter zu verbessern und gleichzeitig klimarelevante Emissionen einzusparen“, sind sie sich einig.

Mehr Infos gibt es unter www.ofenakademie.de/suedpfalz

Wenn darüber hinaus Fragen bestehen, wenden sich Interessierte bitte an Agnes Bartmus, Klimaschutzmanagerin des Landkreises Südliche Weinstraße, Telefon: 06341 940-228, E-Mail: agnes.bartmus@suedliche-weinstrasse.de Philipp Riedel, Klimaschutzmanager des Landkreises Germersheim, Telefon: 07274 53-4505, E-Mail: p.riedel@kreis-germersheim.de Marcel Wilhelm, Klimaschutzmanager der Stadt Landau in der Pfalz, Telefon: 06341 13-1049, E-Mail: marcel.wilhelm@landau.de

Quelle

Foto: KV SÜW