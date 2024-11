Heidelberger Theaterpreis 2024 verliehen – Vier Ensembles nehmen Preise mit nach Hause

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntagabend wurde zum 24. Mal der Heidelberger Theaterpreis im TiK verliehen. Acht freie Ensembles aus dem gesamten deutschsprachigen Raum konkurrierten dabei im Wettbewerb. Am Ende konnte DAKAR Produktion aus Zürich die Jury für sich gewinnen. Weitere Preise gingen an das Theater R.A.B. aus Freiburg und die Berliner Vangantenbühne. Den Publikumspreis sicherte sich das Theater der Mitte aus Salzburg.

Die Jury hat entschieden: Der Heidelberger Theaterpreis 2024 geht nach Zürich. DAKAR Produktion überzeugte die fünf Fach-Juror*innen mit dem surreal-komischen Abend „Mit der Zeit muss man gehen“. Mit Puppen und Schauspieler*innen geht es dabei auf der Bühne um das Erben in all seinen Facetten – ein Strudel aus Erinnerungen, Möbelstücken, Sehnsüchten und mehr. Den zweiten Preis der Jury teilen sich das Theater R.A.B. aus Freiburg für ihren Abend „Sophie Sophie Sophie! Die Kunst in allen Dingen“, eine theatrale Recherche in das Leben der Künstler*in Sophie Taeuber-Arp, sowie die Berliner Vagantenbühne für ihre Inszenierung von Franz Kafkas „Amerika“.

Auch die elfköpfige Studierendenjury der Pädagogischen Hochschule Heidelberg sah in „Mit der Zeit muss man gehen“ den besten unter den insgesamt acht Wettbewerbsbeiträgen der deutschsprachigen Freien Theaterszene. Die während des gesamten Festivals laufende Publikumsabstimmung sorgte schließlich für einen weiteren Sieger: Für die Zuschauer*innen war der Abend „Tinder – A fucked up night“ des Theater der Mitte aus Salzburg der Höhepunkt der Heidelberger Theatertage 2024. Der Wanderpokal „Heidelberger Puck“ geht damit nach Österreich.

Mit der Preisverleihung fanden die diesjährigen Heidelberger Theatertage ihren Abschluss. Die Veranstalter ebenso wie die teilnehmenden Ensembles freuten sich über zahlreiche ausverkaufte Abende. Das WildWuchs Theater Bamberg spielte aufgrund der großen Nachfrage im Rahmenprogramm sogar eine spontan angesetzte Zusatzvorstellung ihrer Amateurtheater-Produktion „1984“. Die nächste Festivalausgabe findet im Herbst 2025 statt.

Die Heidelberger Theatertage werden veranstaltet vom Freien Theaterverein Heidelberg und dem Karlstorbahnhof.

Hinweis: Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble konnte der TD Berlin leider nicht anreisen. Damit reduzierte sich die Anzahl der Wettbewerbsstücke kurzfristig von den ursprünglich angekündigten neun auf acht.