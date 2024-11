Heidelberg – Martinszüge in allen Stadtteilen – Zentraler Laternenzug am Sonntag, 10. November, durch die Altstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Hunderte Kinder ziehen im November in Erinnerung an Sankt Martin mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen von Heidelberg. Der zentrale Martinszug in der Altstadt findet am Sonntag, 10. November 2024, statt. Er beginnt um 17 Uhr in der St. Anna-Gasse in der Altstadt und führt durch die Hauptstraße zum Kornmarkt. Dort wird auf einer Bühne die Geschichte von Sankt Martin aufgeführt, der – Überlieferungen zufolge – im vierten Jahrhundert seinen Mantel mit einem armen, hilfsbedürftigen Mann geteilt hatte.

Der Martinszug wird von der Heidelberg Marketing GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für den Heidelberger Sommertags- und Martinszug organisiert und durch die Freiwillige Feuerwehr Heidelberg-Altstadt unterstützt. Für musikalische Unterhaltung sorgen der Musikverein Pfaffengrund mit seinen Blasmusikanten und die Musikkapelle Handschuhsheim. Im Anschluss bekommen die Kinder ein traditionelles Martinsmännchen aus Hefeteig geschenkt.

Termine der Martinszüge in den Stadtteilen

Neben dem Martinszug in der Altstadt finden ab dem 8. November 2024 weitere Laternenzüge statt. Sie werden von den jeweiligen Stadtteilvereinen und Kirchengemeinden organisiert. Als Sankt Martin verkleidet reiten häufig Freiwillige den Martinszügen voran. Hier die Termine (Stand 4. November 2024):

• Altstadt: Sonntag, 10. November, 17 Uhr, Start: St. Anna-Gasse; über die Hauptstraße bis zum Kornmarkt.

• Bahnstadt: Sonntag, 10. November, 17 Uhr, Start: Schwetzinger Terrasse; über Promenade und Pfaffengrunder Terrasse bis zum Gadamerplatz.

• Boxberg: Samstag, 16. November, 17 Uhr, Start: katholisches Gemeindezentrum St. Paul (Buchwaldweg); über Boxbergring – Am Erlenhain – bis zum Holzwurm/Waldparkschule.

• Emmertsgrund: Sonntag, 17. November, 17 Uhr, Start: Otto-Hahn-Straße/ Emmertsgrundpassage 19; über Im Emmertsgrund und Jasperstraße bis zum Schulhof der Grundschule Emmertsgrund.

• Handschuhsheim: Montag, 11. November, 18 Uhr, Start: Ecke Handschuhsheimer Landstraße/Kapellenweg; über Kapellenweg – Steubenstraße – Dossenheimer Landstraße – Mühltalstraße – Kriegsstraße – An der Tiefburg (Westseite) – Sackgasse bis zum Grahampark.

• Kirchheim: Sonntag, 10. November, 17 Uhr, Start: Grundschule Kirchheim (Schäfergasse); über Schäfergasse – Brennerweg – Schwarzwaldstraße – Heuauer Weg bis zum Kerweplatz.

• Neuenheim: Sonntag, 10. November, 17 Uhr, Start: St. Raphael-Kirche (Werderstraße); über Werderstraße und Ladenburger Straße bis zum Marktplatz Neuenheim.

• Pfaffengrund: Freitag, 8. November, 17.30 Uhr, Start: Obere Rödt vor Schulhof; über Kranichweg – Im Buschgewann – Marktstraße – Richard-Drach-Straße bis zur Wiese vor der Auferstehungskirche.

• Rohrbach: Montag, 11. November, 16.45 Uhr, Start: Helaweg 30 (Kleine Pusteblume); über Fabrikstraße – Heinrich-Fuchs-Straße – Erlenweg – Konstanzer Straße – Lörracher Straße bis zum Künßbergplatz (Kulturhaus).

• Schlierbach: Samstag, 16. November, 17 Uhr, Grundschule Schlierbach (Schlierbacher Landstraße 23); über Alte Schlierbacher Landstraße – Jägerpfad – Kronenweg – Wolfsbrunnen zurück zur Grundschule Schlierbach.

• Südstadt: Samstag, 9. November, 17.30 Uhr, Start: Chapel-Vorplatz Rheinstraße/Ecke Römerstraße; über Kirschgartenstraße – Spitzwegstraße – Turnerstraße – Veit-Stoß-Straße zurück zum Chapel-Vorplatz.

• Weststadt: Samstag, 9. November, 17 Uhr. Start: Wilhelmsplatz; über Kaiserstraße – Juosephkrankenhaus – Christuskirche – zurück zum Wilhelmsplatz.

• Wieblingen: Samstag, 16. November, 17 Uhr, Start: Fröbelschule (Ecke Wallstraße); über Wallstraße – Maaßstraße – Friedrichsfelder Straße – Grenzhöfer Weg – Querung Mannheimer Straße – Kreuzstraße – Falkengasse – Maltesergasse – Neckarhamm bis zum Kerweplatz.

• Ziegelhausen: Sonntag, 17. November, 17.15 Uhr, Start: nördliches Ende der Peterstaler Straße/Übergang zur Wilhelmsfelder Straße (Höhe Hausnummer 217) – über Peterstaler Straße bis zum Parkplatz beim katholischen Pfarrzentrum im Mühlweg.

Während der Veranstaltungen ist vor Ort mit Sperrungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Daneben finden in Heidelberg in der ersten Novemberhälfte zahlreiche kleinere Umzüge von Kindergärten und Schulen statt. Die Stadt Heidelberg bittet Verkehrsteilnehmende daher um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.