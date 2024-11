Heddesheim – Rennradfahrerin schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis / Heddesheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag,den 03.11.2024 gegen 16.45 Uhr ereignete sich in Heddesheim, auf der K4133 ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto sowie einer Rennradfahrerin.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 32-jähriger BMW Fahrer die K4133 in Fahrtrichtung Lützelsachsen. Eine 30-jährige Rennradfahrerin befuhr einen Feldweg, der kurz nach der Abzweigung auf Höhe Muckensturm die Kreisstraße quert. Die Rennradfahrerin versuchte die Kreisstraße direkt vor dem BMW zu queren, sodass dieser ausweichen musste und in der Folge links von der Fahrbahn im Acker zum Stehen kam. Trotz der Ausweichbewegung wurde die Rennradfahrerin von der rechten Fahrzeugvorderseite erfasst und verletzte sich hierbei schwer. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine 30-jährige und eine 10-jährige Beifahrerin im BMW wurden leichtverletzt und kamen ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der BMW-Fahrer selbst und ein 6-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von geschätzt 8500,00 EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die K4133 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.