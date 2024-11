Germersheim – Sportlich, umweltbewusst, erfolgreich – Kreisverwaltung ehrt Mitarbeitende

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Schon seit einigen Jahren stoßen die Anregungen und Impulse unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf große Resonanz. Ganz gleich, ob beim Deutschen Sportabzeichen oder bei der Aktion ’Mit dem Rad zur Kreisverwaltung’ – die Erfolge, die hier erzielt werden, können sich sehen lassen.“ Landrat Dr. Fritz Brechtel hat vor wenigen Tagen in einer internen Veranstaltung insgesamt 27 Mitarbeitende für ihre erfolgreiche Teilnahme am bundesweiten AOK-Wettbewerb „Mit dem Rad zur Arbeit“ und acht Personen für den Erwerb des Deutschen Sportabzeichen geehrt. Die Rad-Pendlerinnen und –Pendler aus den Reihen der Kreisverwaltung haben eine Strecke von insgesamt 18.305 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Bei der Auswertung des internen Wettbewerbs unterschied die Jury in Fahrräder mit und ohne Unterstützung und verteilte dabei Preise in Form von Gutscheinen lokal ansässiger Fahrradläden.

Beim bundesweiten Wettbewerb gab es hingegen keine Unterscheidung zwischen E-Bikes und herkömmlichen Fahrrädern. Und auch hier konnten die Kreisverwaltungsradler punkten: bei der Auswertung nach gefahrenen Kilometern erreichte eines der Kreisverwaltungsteams den ersten Platz in Rheinland-Pfalz. Bei der Bemessung nach durchschnittlichen Tagen kam ein weiteres Team der Verwaltung auf den zweiten Platz im Land. Im Rahmen der verwaltungsinternen Feier überreichte Landrat Dr. Fritz Brechtel zudem acht Mitarbeitenden das Deutsche Sportabzeichen. Organisiert wurde das „Konditionstraining mit Sportabzeichen“ durch eine Mitarbeiterin des Hauses. Am Ende gab es sechs goldene, ein silbernes und ein bronzenes Sportabzeichen.