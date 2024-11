Germersheim – Landesweites Portal für Information und Vernetzung Alleinerziehender

Germersheim / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak/Kreis Germersheim) – Die Gleichstellungsstelle Landkreis Germersheim macht auf neues landesweites Infoportal aufmerksam: Der VAMV (Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.) hat ein neues landesweites Portal für Information und Vernetzung Alleinerziehender, den Info-Point, veröffentlicht: www.infopoint.vamv-rlp.de. Alleinerziehende Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sowie Eltern in der Trennungsphase finden in der Plattform alle notwendigen Informationen sowie die Möglichkeit, Kontakt untereinander und mit dem VAMV, aufzunehmen.

„Der Anteil der Alleinerziehenden im Landkreis Germersheim lag 2011 bei circa 12 Prozent. Der Großteil davon sind Frauen. Alleinerziehende leben oft unter großen persönlichen und gesellschaftlichen Einschränkungen und Druck. Das wird viel zu oft übersehen. Organisatorische, finanzielle, berufliche und Beziehungs- und Trennungsprobleme kommen hier noch hinzu“, so Lisa-Marie Trog und Evi Julier von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Germersheim. Sie appellieren an Betroffene, aber auch an ihre Netzwerke, sich zusammenzutun und gemeinsam Lösungen zu finden.

Der Info-Point bietet u.a. Infos zu Anlaufstellen und Hilfsangeboten in Rheinland-Pfalz vor Ort und online, Hinweise zu Kursen und Treffen und zur Gründung einer offiziellen VAMV-Kontaktgruppe am eigenen Wohnort. Es gibt eine Kontaktbörse und eine Wohnbörse. Darüber hinaus stellt der Verband Informationen für Fachpersonal zur Unterstützung in der eigenen Arbeit mit Alleinerziehenden zur Verfügung.

Hinweis auf ein Angebot – auch für Alleinerziehende im Landkreis Germersheim

Ein Angebot im Landkreis Germersheim, das auch die Interessen von Alleinerziehenden berücksichtigt, ist das Frauenfrühstück am Dienstag, 19. November, 10 bis 12 Uhr, im Haus der Familie, An Fronte Diez 1, in Germersheim. Die Gleichstellungsstelle des Landkreises informiert hier zusammen mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Germersheim, Diana Palfi, über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und gibt Tipps und Unterstützungsmöglichkeiten beim (Wieder-)Einstieg.

Lisa-Marie Trog und Evi Julier von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Germersheim sind erreichbar unter Tel. 07274/53-1109 oder 07274/53-1256 und per E-Mail an Gleichstellungsbeauftragte@kreis-germersheim.de. Viele Informationen gibt es auch unter www.kreis-germersheim.de/gleichstellung.