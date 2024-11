Germersheim – Den Hauptschulabschluss mit Kreisvolkshochschulkurs erreichen „Vorbereitungskurs Berufsreife“ – Einstieg noch möglich

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisvolkshochschule Germersheim bietet seit 4. November einen neuen Vorbereitungskurs zur „Berufsreife (Hauptschulabschluss)“ an. Ein Einstieg in den Kurs ist noch möglich. Es gibt freie Plätze. Der Kurs findet an 81 Terminen, in Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02, statt. Kurstage sind montags und donnerstags, jeweils von 17.30 bis 20.45 Uhr und samstags von 9 bis 12.15 Uhr. Der Kurs endet am 26. Juni 2025. Schulabschlüsse sind heute wichtiger denn je. Der Hauptschulabschluss ist Grundlage aller anderen weiterführenden Qualifizierungen. Auch die Bundesagentur für Arbeit verlangt bei Umschulungsmaßnahmen diesen Abschluss. Dieser Vorbereitungskurs bietet Nichtschülern die Möglichkeit, in zwei Semestern mit insgesamt 316 Unterrichtsstunden das Abschlusszeugnis der Berufsreife (Hauptschule) zu erwerben. Voraussetzung dafür ist das Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik, Erdkunde, Sozialkunde, Biologie und Englisch. Die erfolgreiche Kursteilnahme wird in allen Schulfächern durch schriftliche Leistungsnachweise überprüft, deren Ergebnisse für die Zulassung zur Prüfung entscheidend sind. Eine staatliche Prüfungskommission, die von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht Neustadt, berufen wird, nimmt die schriftliche und mündliche Prüfung ab. Der Vorbereitungslehrgang wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) gefördert.

Teilnehmen können:

– Arbeitslose Personen ab 16 Jahren ohne Hauptschulabschluss zur Verbesserung ihrer Arbeitsplatzchancen.

– Jugendliche, die nach Beendigung der Schulpflicht die Hauptschule und nach Beendigung der Berufsschulpflicht noch nicht den

Hauptschulabschluss erreicht haben.

– Erwachsene, die bereits berufstätig sind und für ihr berufliches Fortkommen den Hauptschulabschluss benötigen.

Die Organisation und der Unterricht des Vorbereitungskurses der Volkshochschule richtet sich nach der Landesverordnung „Prüfung zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusszeugnisses” und dem „Lehrplan für die Hauptschule Rheinland-Pfalz” in der jeweils gültigen Fassung. Der Kurs steht unter der Leitung von Katja Nepf. Die Gesamtgebühr beträgt 305 Euro/Person, es ist eine Ratenzahlung möglich.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim (kvhs), Tel. 07274-53334, E-Mail: vhs@kreis-germersheim.de.