Frankenthal – Tatverdächtiger nach Kupferdiebstahl in Untersuchungshaft

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Am späten Mittwochabend (30.10.2024), gegen 23:00 Uhr, stellten Polizeikräfte nach einem Einbruchalarm bei einem Baumarkt in Frankenthal in der Eisenbahnstraße ein abgestelltes Auto fest. Als sich der Streifenwagen dem Fahrzeug näherte, stiegen zwei Männer aus und ergriffen zu Fuß die Flucht. Einer der beiden Flüchtenden, ein 34-Jähriger, konnte durch Polizeikräfte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurden Kupferkabel aufgefunden und sichergestellt. Hierbei handelt es sich nach ersten Ermittlungen um Diebesgut von einer Baustelle. Auf dem Baumarktgelände konnten keine Einbruchspuren festgestellt werden. Der 34-jährige Wohnsitzlose, der nach derzeitigem Ermittlungsstand auch für weitere Metalldiebstähle verantwortlich sein könnte, wurde am letzten Donnerstag (31.10.2024) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

