Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal – Neue Sonderausstellung „Porzellan? Wessel!“ – Feierliche Eröffnung am 13. November

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Donnerstag, 14. November, ist im Erkenbert-Museum in Frankenthal die neue Sonderausstellung „Porzellan? Wessel!“ zu sehen. Mit dieser Ausstellung rückt das Museum wieder einen besonderen Aspekt der Stadtgeschichte Frankenthals und seiner umfassenden Sammlung in den Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher können die kurze, aber bewegte Ge-schichte der Porzellanmanufaktur kennenlernen, mit der Friedrich Wilhelm Wessel im 20. Jahrhundert an den Erfolg des Frankenthaler Porzellans des 18. Jahrhunderts anknüpfen wollte. Die Vernissage findet am Mittwoch, 13. November um 18.30 Uhr im Erkenbert-Museum statt. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer eröffnet die Sonderausstellung. Die Laudatio hält die Museumsleiterin Frau Dr. Weigel, Sammler Peter Baader kommt ebenfalls zu Wort. Für den musikalischen Rahmen sorgen zwei Musikerinnen der Städtischen Musikschule.



Ein Frankenthaler Unternehmen im historischen und gesellschaftlichen Kontext

Von 1949 bis 1958 produzierte der aus Thüringen stammende Unternehmer Friedrich Wilhem Wessel in der Frankenthaler Mahlastraße 35 Kunst-, Zier-, Gebrauchs- und Industrieporzellan. Mit dem Standort Frankenthal wollte er an den Erfolg der Manufaktur des 18. Jahrhunderts anknüpfen. Die Ausstellung beleuchtet neben einer repräsentativen Darstellung der Produktionspalette des Unternehmens auch den Arbeitsalltag, die Prozesse und die Techniken der Porzellan Herstellung. Eine Auswahl an Objekten aus der museumseigenen Sammlung wird ergänzt durch Leihgaben der Privatsammlung Baader sowie Neuzugänge des Museums infolge eines Aufrufs nach Zeitzeugen der Wessel’schen Produktion. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Ausstellung mit Figuren und Dekors, Fotografien und technischen Zeichnungen sowie Arbeitsberichten. Auch der Kontext der Nachkriegszeit, die Herkunft der Formen und die in der Fabrik angestellten Künstlerinnen und Künstler kommen nicht zu kurz.



Die Ausstellung ist vom 14. November 2024 bis 9. März 2025 im Foyer des Erkenbert-Museums mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 und dienstags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen sind auch unter www.frankenthal.de/wessel-ausstellung zu finden.

AUF EINEN BLICK

Sonderausstellung „Porzellan? Wessel!“

14. November 2024 bis 9. März 2025

Ort der Ausstellung:

Erkenbert-Museum

Rathausplatz

67227 Frankenthal

Öffnungszeiten:

Di 10-18 Uhr

Mi-So 14-18 Uhr

Voranmeldung nicht erforderlich, Eintritt frei. Das Museum selbst ist nur für diese Sonderausstellung geöffnet und ansonsten wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten geschlossen.

Webseite:

www.frankenthal.de/wessel-ausstellung