Dossenheim – Auto kollidiert mit Straßenbahn

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 79-jähriger Mann fuhr am Freitag mit seinem Ford auf der Bergstraße in Richtung Heidelberg. An der Kreuzung zur Schwabenheimer Straße bog dieser nach links ab, obwohl dies durch die Beschilderung verboten ist. Dadurch kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn, welche in die gleiche Richtung, parallel zur Fahrbahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 79-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Straßenbahnfahrer blieb unverletzt. Eine 56-jährige Passagierin verletzte sich durch die Vollbremsung der Bahn leicht und wurde ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 17.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg führt die Ermittlungen zu diesem Unfall.

