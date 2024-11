“Die Heidelberger” – Wie ticken Jugendliche? Vorstellung der Sinus-Jugendstudie 2024

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Hunderte Kinder ziehen im November in Erinnerung an Sankt Martin mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen von Heidelberg. Der zentrale Martinszug in der Altstadt findet am Sonntag, 10. November 2024, statt. Er beginnt um 17 Uhr in der St. Anna-Gasse in der Altstadt und führt durch die Hauptstraße zum ... Mehr lesen »