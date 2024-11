Mannheim – VfR siegt 2:0 in Nöttingen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. VfR baut die Serie aus

(tb) Der VfR Mannheim hat erneut auswärts gepunktet und blieb somit im 5. Spiel hintereinander ungeschlagen.

Im ersten Durchgang dominierten die beiden Abwehrreihen. Verbissene Zweikämpfe im Mittelfeld prägten die Partie. Nöttingen hatte die erste Chance nach 10 Minuten, als ein Schuss von Jimmy Marton aus spitzem Winkel die Querlatte des VfR streifte. Nach einer guten halben Stunde hätte der VfR in Führung gehen können, jedoch verpasste der am langen Pfosten lauernde Andrew Wooten die scharfe Hereingabe von Michael Udebuluzor um Haaresbreite. Kurz darauf gelang es erneut Udebuluzor, Torwart Marksteiner auszuspielen, jedoch landete sein Schuss am Außenpfosten. Wenige Minuten später landete ein Drehschuss des FCN aus dem Gewühl in den Armen von Torwart Michel Witte. Eine Minute darauf hatte der VfR Glück, als ein Nöttinger Stürmer nach einer Linksflanke in der Mitte frei zum Kopfball kam, diesen aber zu hoch ansetzte.

Der FC Nöttingen hatte seine stärkste Phase in den ersten 12 Minuten der 2. Halbzeit. Die Gastgeber machten Druck und drängten den VfR in die eigene Hälfte. Das Spiel der Rasenspieler wirkte plötzlich zerfahren und es gelang kaum, sich zu befreien. Doch mitten in dieser Druckphase schlug der VfR plötzlich zu. Volkan Rona erlief einen weit nach vorne geschlagenen Ball kurz vor der Eckfahne, zog entlang der Grundlinie nach innen und passte zu Andrew Wooten, der zur Gästeführung abstaubte.

Dem FC Nöttingen war damit der Zahn gezogen. Die Mannschaft bemühte sich weiter um einen Torerfolg. Jedoch hatte der VfR seine Sicherheit zurückgewonnen und ließ kaum noch etwas zu. Die Entscheidung fiel wenige Minuten vor Schluss. Der eingewechselte Isaac Okwubor startete auf der linken Seite einen Sololauf durch das Mittelfeld und passte zum mitgelaufenen Umut Sentürk. Dessen scharfe Hereingabe landete auf dem Fuß von Vincent Hofer, der zum 2:0 vollstreckte.

Aufstellung FC Nöttingen:

Marksteiner – Zimmermann, Krajinovic, Türköz (77. Kabashi), Marton (81. Lutz), Knäblein (69. Rabold), Mijic (59. Hecht-Zirpel), Fassler, Waldraff (83. Andric), Klemm, Stojak

Aufstellung VfR:

Witte – Becker, Vrella, Sentürk (90.+2 Bozic) – Rona, Marx – Krüger, Paraschiv (89. Ulusoy) – Pander (70. Okwubor), Udebuluzor (66. Korte), Wooten (77. Hofer)

Tore:

0:1 Wooten (57.)

0:2 Hofer (84.)

Schiedsrichter:

John Bender (TSV Gomaringen)

Foto: Edmund Nohe

Quelle Vfr Mannheim