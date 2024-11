Landau – Kopfnuss nach Streit verpasst

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 02.11.2024 kam es gegen 18:30 Uhr im Netto-Markt im Horstring in Landau zu Streitigkeiten zwischen einem 15-Jährigen und einer unbekannten, circa 20-jährigen männlichen Person. Im Rahmen des Streits wurde der 15-Jährige durch eine Kopfnuss verletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach er sich die Nase und verlor einen Teil seines Schneidezahns. Im Anschluss flüchtete der Beschuldigte von der Tatörtlichkeit. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

