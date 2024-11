Mannheim – VfR Mannheim ist am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) beim FC Nöttingen gefordert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Gibt es den dritten Auswärtssieg in Serie?

(mk) Auswärtsspiele in Nöttingen waren für den VfR Mannheim historisch gesehen selten von Erfolg gekrönt. Ein Blick in die Statistik verrät, dass die Fahrten Richtung Remchingen häufig mit Enttäuschungen und Niederlagen verbunden waren. In der vergangenen Saison durften die Rasenspieler gleich zwei Mal in Mittelbaden ihr Glück versuchen. Doch weder im Pokal noch im Ligabetrieb sprang ein zufriedenstellendes Resultat heraus.

Da Cheftrainer Marcel Abele bereits auf der Pressekonferenz nach dem Reutlingen-Spiel betonte, dass ihm derartige Statistiken grundsätzlich egal sind, dürfte das Thema Vergangenheitsbewältigung ausschließlich eingefleischte und traditionsbewusste VfR-Anhänger interessieren. Sobald die schwarze Nöttingen-Serie der vergangenen Jahre ausgeklammert wird, eröffnet sich ein ganz anderes Bild. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs dürften die Rasenspieler mit viel Selbstvertrauen das kommende Auswärtsspiel angehen. Zwar war die Enttäuschung beim jüngsten torlosen Remis gegen Reutlingen einigen Protagonisten ins Gesicht geschrieben, nichtsdestotrotz belegt der VfR nach wie vor den dritten Rang. Des Weiteren haben die Rasenspieler in dieser Saison nach ausbaufähigen Auftritten in der darauffolgenden Begegnung meistens eine passende Antwort gegeben.

Der kommende Gegner aus Nöttingen rangiert als Tabellenzehnter gegenwärtig im Mittelfeld der Liga und feierte zuletzt einen wichtigen 2:1 (2:0)-Sieg beim FV Ravensburg. Somit konnten sich die Mittelbadener weiterhin von den möglichen Abstiegsplätzen fernhalten. Torgefahr erzeugen bei Nöttingen vor allem David Stojak (sieben Tore) und Jimmy Marton (fünf Tore). Grundsätzlich verfügt Nöttingen über eine gefährliche Offensivabteilung. Mit 26 Treffern erzielte die Dirk-Rohde-Elf bisher die viertmeisten Tore aller Oberligisten. Da neben dem Spitzenduo aus Balingen und Großaspach lediglich der VfR häufiger einnetzte als Nöttingen, deuten zumindest die Statistiken auf einen unterhaltsamen und torreichen Nachmittag in der Kleiner-Arena hin. Falls der VfR Mannheim gewinnen sollte, wäre dies nach den Erfolgen in Zuzenhausen und Bietigheim-Bissingen der dritte Auswärtssieg in Serie.

VfR Mannheim e.V.